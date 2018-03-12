Весь мир, 18 апреля, 2013, 13:36 — ИА Регнум. Компания Walt Disney будет выпускать "Звёздные войны" ежегодно, сообщает Collider. Об этом объявили на презентации в рамках конвента кинотеатров CinemaCon в Лас-Вегасе.

Первой картиной станет фильм "Звёздные войны. Эпизод VII", который снимет Джей Джей Абрамс. Выход ленты намечен на лето 2015 года. Премьера следующих фильмов также будет намечена на летний период. Далее эпизоды будут появляться через два-три года, а между ними будут выходить спин-оффы - фильмы, посвящённые отдельным обитателям вселенной "Звёздных войн". Среди возможных героев - Йода, Боба Фетт, молодой Хан Соло.