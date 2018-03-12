Москва, 12 марта, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 7 марта ростом. Резкий рост котировок наблюдался на американской сессии. Их росту способствовала новость о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ArtseBie Нефть

Дополнительную поддержку нефти рынок получил от ослабления доллара и роста спроса на рисковые активы.

Отчет компании Baker Hughes показал, что на прошлой неделе количество буровых установок по добыче нефти в США снизилось на четыре единицы до 796 штук. Количество установок по добыче газа выросло на семь единиц до 188 единиц. Общее число буровых установок (газовых и нефтяных) увеличилось на три единицы до 984 штук.

Сегодня, 12 марта, баррель Brent подорожал на 0,15%, до $65,57. На четырёхчасовом периоде по нефти формируется разворотная модель для дальнейшего повышения котировок.

Чтобы её активировать покупателям нужно поднять цену выше $66,40. Если модель сработает, цена повысится до $67,85.

Если нет, то снова ожидается распродажа фьючерсов на нефть и падение до $63,80. 12 марта ожидается нисходящая коррекция до $64,85 за доллар.

Напомним, 9 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,95%, до $65,49 за баррель, WTI — на 0,09%, до $61,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $62,19 за баррель.

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