Иркутск, 12 марта, 2018, 07:23 — ИА Регнум. В Тайшетском районе Иркутской области назревает социальный взрыв. Стараниями нового руководства Сергинский психоневрологический интернат (ПНИ) переводят в соседний Чунский район. Коллективу из более 200 человек предлагают либо уволиться в добровольно принудительном порядке, либо ездить на работу в соседний район. А это более 150 километров, сообщает t24.su.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бывшие обители Романовского дома-интерната малой вместимости для престарелых и инвалидов

Новый директор интерната является выходцем именно из Чунского района. Все три года после назначения на должность он проживал в съемной квартире, а выходные-праздничные дни вместе с семьёй проводил в Чунском. Журналисты предполагают, что, вероятно, устав от такого образа жизни, он решил воплотить в реальности восточный фольклор про Магомета и гору.

История началась около года назад. Тогда на областном уровне было принято решение об открытии в Чунском районе филиала Сергинского психоневрологического интерната. Сначала перед работниками Сергинского спецучреждения рисовали радужную картину: мол, вот откроем филиал в Чуне, часть пациентов переведём туда, ведь вы и так являетесь самым крупным интернатом в Иркутской области. Для обслуживающего персонала это сулило только снижение нагрузки: около половины воспитанников из Сергино недавно действительно расселили по другим инвалидным домам области.

«У нас не было никаких серьезных болезней. Как начали опекаемых перевозить — они на новых местах начали помирать», — рассказала одна из сотрудниц интернета.

Дальше — больше.

«Ни с того ни с сего вдруг на территории Сергинского ПНИ начали разбирать жилые корпуса. Под предлогом их ветхости. Строения там действительно особой новизной не отличаются, но лет пятьдесят ещё смело могут простоять. Только сначала с добротных зданий сняли обшивку, с правильного ракурса сделали душераздирающие снимки и представили в министерство соцразвития Иркутской области: якобы, гляньте, в каких бараках здесь прозябают люди!» — пишет t24.su.

В середине июля 2017 года на головы работников и пациентов учреждения обрушилась умопомрачительная информация о том, что в Сергино, оказывается, ужасная экологическая ситуация. Итог — часть работников Сергинского интерната уже получили уведомления о переводе на работу в Чунский филиал.

Когда особо любопытные сергинцы поинтересовались, где же им в Чуне, в случае чего, голову приклонить, прозвучал уклончивый ответ: ну где-нибудь, как-нибудь, что-нибудь придумаем.

Глава Шелеховского муниципального образования (в юрисдикцию которого входит посёлок Сергино) Владимир Лупекин утверждает, что закрытие интерната повлечёт в первую очередь медленную, но верную смерть Сергино. А потом очередь дойдёт и до Шелехово.

«План закрытия Сергинского психоневрологического интерната изначально возник после того, как нового директора утвердили на должность. Я ходил, говорил: «Что же вы делаете?», но мне дали понять что новому директору Сергино не нужно. Руководство было в курсе, что творится. Сейчас же нас просто поставили перед фактом. Но Шелихово перестанет существовать, если закроют психоневрологический интернат в Сергино. У нас нет рабочих мест для того, чтобы трудоустроить всех уволенных», — заявил глава.

«Нас поставили перед фактом, что либо вы едете в Чуну — либо добровольно-принудительное увольнение, получается так», — пояснила одна из сотрудниц социального учреждения.

«Какая может быть Чуна? Вот нам директор говорит: «Там открывается корпус милосердия, нужны 32 человека». Эти 32 семьи, куда они переведутся? Где жить будут? Внятного ответа нет», — отмечает её коллега.

Персонал Сергинского психоневрологического интерната забросал письмами всех, от кого в этой ситуации хоть что-то зависит. Но результатов тоже нет. Люди в отчаянии и уже не знают, в какие двери стучать. Не открывают им и даже слышать не хотят.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одиночество. Старость

Эта история во многом похожа на ту, что в 2016 году возникла с краевым государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания «Романовский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» в Алтайском крае. Проживавшие в доме жильцы — люди от 73 до 92 лет — очень тяжело перенесли это известие и последующий переезд. Бывший персонал этого учреждения тоже отмечал возросшую смертность.