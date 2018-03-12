Нижний Новгород, 12 марта, 2018, 07:01 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде для предстоящих выборов президента РФ, которые пройдёт 18 марта 2018 года, подготовлено 228 резервных помещений ипередвижных (мобильных) избирательных участков. Для ряда участков определён один общий передвижной пункт для голосования. Соответствующее постановление подписано главой администрации Владимиром Пановым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Данные помещения подготовлены на случай невозможности работать по имеющимся адресам и «для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках».

К примеру, в Советском районе в случае наступления ЧС будет открыт мобильный избирательный участок вблизи областного центра социальной помощи семье и детям «Журавушка», а в Нижегородском районе для 58 участковых избирательных комиссий запланировано пять мобильных участков.

Напомним, в Нижегородской области на начало января 2018 года зарегистрировано 2 603 915 избирателей, что относительно данных на начало июля 2017 года меньше на 0,85%.

Свыше 2,2 тыс избирателей, в числе которых и врио губернатора области Глеб Никитин, примут участие в голосовании не по месту постоянной регистрации. В день выборов на участках региона ожидается 2,5 тыс. общественных наблюдателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прогнозируемая явка, по данным различных областных экспертов, пока фиксируется на уровне 60%. По итогам президентских выборов 2012 года явка по региону составляла чуть более 67%.