Улан-Удэ, 12 марта, 2018, 07:00 — ИА Регнум. В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — завершился XXIII международный турнир по вольной борьбе на призы главы республики. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 марта, в республиканском правительстве, борцы из Бурятии выиграли на турнире пять золотых медалей.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов (справа) наградил олимпийского призёра Базара Базаргуруева медалью «За заслуги перед Бурятией»

Международный турнир класса «А» проходил в Бурятии в 23-й раз. В 2018 году в соревнованиях, состоявшихся 10−11 марта, участвовали почти 200 спортсменов из 15 стран — России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Китая, Киргизии, Литвы, Монголии, Турции, Узбекистана, Эстонии, Южной Кореи, Таджикистана. Россию представляли борцы от Крыма до Дальнего Востока. Сборная Бурятия была представлена 38 вольниками. В итоге местные борцы выиграли 11 медалей — пять золотых, одну серебряную, пять бронзовых. Чемпионами стали Баяр Цыренов, Арсалан Будажапов, Евгений Жербаев, Цыбик Максаров и Александр Богомоев.

Как уточнили в республиканском правительстве, призовой фонд турнира составил 3,2 млн рублей. За первое место спортсмены получили по 100 тысяч рублей, за второе — 70, за третье — 50. Кроме того, лучший борец турнира — Баяр Цыренов — получил ключи от нового автомобиля «Лада Гранта».

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, республика примет два чемпионата России по борьбе — в 2019 году среди женщин и в 2020 году среди мужчин.

«Впервые по итогам нашего турнира федерация борьбы России делает отбор на Кубок мира, а победители получают звания мастера спорта международного класса. Надеемся сохранить этот уровень», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, международный турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии открылся 10 марта. На открытии турнира Алексей Цыденов вручил олимпийскому призёру Базару Базаргуруеву государственную награду — медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».