Вашингтон, 12 марта, 2018, 03:10 — ИА Регнум. США выйдут из соглашения между Ираном и «шестеркой» международных посредников, если Франция, Германия и Великобритания не согласятся на «существенные изменения» договоренностей. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает американский новостной портал Axios.

Yagasi Основные объекты ядерной программы Ирана

По информации от неназванных израильских чиновников, глава США назвал неудовлетворительными те «косметические изменения», которые на данный момент предлагают внести в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе Париж, Берлин и Лондон. Трамп рассчитывает на ощутимые поправки к сделке, а не на дополнительные соглашения между Вашингтоном и европейскими столицами.

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Американский президент подчеркнул: США покинут СВДП, если его требования не будут удовлетворены. Свое условие он озвучил 5 марта в Белом доме. Нетаньяху охарактеризовал встречу с Трампом крайне положительно и пояснил, что она была посвящена Ирану.

Отмечается, что Трамп обозначил срок, в течение которого три указанные страны должны договориться с США о внесении поправок в СВПД. Речь идет о 12 мая.

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Ранее в Париже и Лондоне уже состоялись два раунда консультаций, в которых участвовали высокопоставленные дипломаты всех четырех стран. Третий раунд должен пройти в Берлине 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года между Ираном, Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией было достигнуто соглашение об урегулировании иранского ядерного вопроса. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, предусматривающий снятие с Тегерана экономических и финансовых санкций в обмен на выполнение пунктов договора.