Тегеран, 11 марта, 2018, 22:34 — ИА Регнум. У турецкого частного самолета, потерпевшего крушение 11 марта на западе Ирана, могли возникнуть неполадки с двигателем. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на свои источники.

ASSY Трагедия

По данным источников, перед падением на одном из двигателей воздушного судна вспыхнул пожар.

11 марта телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителей управления гражданской навигации Ирана сообщил, что пассажирский самолет, принадлежащий частной турецкой авиакомпании, потерпел крушение на юго-западе Ирана.

Трагедия произошла вблизи города Шахре-Корд. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 11 человек.

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