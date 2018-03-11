Киев, 11 марта, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Украина в ближайшее время получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) €25,9 млн на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

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«Этот проект — еще один шаг к энергонезависимости нашего государства, — написал украинский лидер. — А также новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве, и еще 15, занятых на обслуживании станции».

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил, что упорное сопротивление Киева по вопросу о внедрении новых реформ может оставить Украину без международных кредитов.

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