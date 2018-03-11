Дамаск, 11 марта, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции и «Сирийская освободительная армия» освободили от членов незаконных вооруженных формирований еще 16 селений на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

MilitaryArms.ru Турецкая армия на марше

По данным агентства, силовикам удалось занять селения Кара Тепе, Кастел Кечик, Халидийе, Джулбул, Кане Кауер и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВС Турции проводят военную операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии с 20 января 2018 г. Мероприятия военных направлены против формирований сирийских курдов.

Официальный Дамаск расценивает действия Анкары как посягательство на суверенитет и территориальную целостность Сирии.

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