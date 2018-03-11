Рим, 11 марта, 2018, 18:58 — ИА Регнум. 11 марта на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч рамках 28-го тура Серии 2017/18 между командами «Кальяри» и «Лацио». Матч завершился со счетом 2:2.

Andy03 Футбол

На 25-й минуте Леонардо Паволетти открыл счет — 1:0. Через 10 минут Лука Чеппителли срезал мяч в свои ворота, и счет стал равным — 1:1. На 74-й минуте итальянский хавбэк Николо Барелла вывел хозяев вперед ударом с пенальти — 2:1. На 90+5-й Чиро Иммобиле минуте вырвал ничью для своей команды, замкнув навес Фелипе Андерсона — 2:2.

Статистика матча («Кальяри"/"Лацио»)

Удары 5/6

Удары в створ 4/3

Владение 41%/59%

Фолы 12/9

Набрав 26 очков «Кальяри» укрепился на 14-й строчке. «Лацио» с 53-мя очками остался на 4-м месте.

Составы на матч:

«Кальяри»: Краньо, Кастан, Чеппителли, Романья, Мьянге, Фараго, Барелла, Падоин, Ионицэ, Паволетти, Сон.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду, Лукаку, Лейва, Баста, Пароло, Альберто, Лулич, Иммобиле.

Главный арбитр матча: Марко Гуида.

Предупреждения: Иммобиле — 28, Лулич — 45, Лейва — 54, Ионицэ — 62, Дейола — 85, Раду — 87.

Голы: Паволетти 25 — 1:0, Чеппителли (авг) 35 — 1:1, Барелла 74 (пен) — 2:1, Иммобиле 90+5 — 2:2.