Анкара, 11 марта, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Власти Турции не очень довольны позицией Североатлантического альянса по Сирии. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Болу.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Как долго в НАТО будут игнорировать происходящее в Сирии? — сказал Эрдоган. — Когда альянс планирует оказать поддержку Турции, чьи границы подвергаются атакам террористов с сирийской территории?»

Глава государства напомнил, что протяженность границы между Турцией и Сирией составляет более 910 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. вооруженные силы (ВС) Турции вторглись в сирийский Африн, целью операции было заявлено стремление обеспечить безопасность и стабильность на сирийско-турецкой границе.

Анкара утверждает, что ведет войну с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с курдскими формированиями.

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