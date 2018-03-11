Москва, 11 марта, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Трагедия с атомной подлодкой «Курск» в Баренцевом море в августе 2000 года стала следствием общего плачевного состояния Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в фильме журналиста Андрея Кондрашова, выложенном в соцсетях.

Christopher Michel Часть АПЛ «Курск» как памятник в Мурманске

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, — сказал Путин. — Это все не могло армии не коснуться. Трагедия «Курска» — это тоже проявление общего состояния ВС».

Глава государства напомнил, что в дни, когда произошла трагедия с АПЛ, он «только что приступил к исполнению обязанностей президента».

«Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные, — вспомнил президент РФ. — Министр обороны позвонил и сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу».

По его словам, позже специалисты установили причину трагедии — это взрыв в торпедном отсеке, вызвавший пожар, детонацию боезапаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море во время учений в августе 2000 года. Погибли 118 человек. Согласно официальной версии, причиной трагедии стал взрыв в торпедном аппарате, который вызвала утечка перекиси водорода из-за микротрещин в корпусе торпеды.