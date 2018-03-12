Осло, 12 марта, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Натовские учения в северной Норвегии, по словам норвежского командования, призваны поддержать и укрепить оперативную готовность бригады «Норд». Можно ли воспринимать эти небольшие по масштабу учения как разминку к тому, что планируется в Норвегии осенью этого года, пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

U.S. Department of Defense В Арктике

Норвежская бригада «Норд» выступала в ходе учений, проходивших с 5 по 11 марта, в качестве основного подразделения, к которому присоединяются союзники — американские моряки и морские пехотинцы Нидерландов. А вот на октябрь и ноябрь 2018-го в центральной части Норвегии запланировано крупнейшее за последнее десятилетие учение Trident Juncture, в котором должны принять участие более 45 000 военнослужащих НАТО.

Для сравнения: в вызвавших огромный ажиотаж в западных СМИ учениях «Запад-2017», прошедших в Белоруссии в прошлом году, было задействовано только 12 700 участников. Понятно, что многотысячные учения в Норвегии не могут добавить доверия отношениям между НАТО и Россией. Натовские учения служат подтверждением правильности курса на укрепление арктических рубежей России.

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