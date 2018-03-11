Калуга, 11 марта, 2018, 17:18 — ИА Регнум. 80 тонн томатов из Турции были уничтожены специалистами Россельхознадзора на полигоне твердых бытовых отходов в Калужской области. По информации сетевого издания «Калужские новости», в социальную сеть была выложена видеозапись о том, как местные жители целыми семьями приезжали на свалку, где сумками собирали недоуничтоженные томаты.

sharonang Турецкие помидоры

Между тем, как сообщила ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, на трассе А-130 в городе Юхнов Калужской области были остановлены четыре большегрузных автомобиля, в которых находилось 80 тонн иностранной санкционной овощной продукции без фитосанитарных и сопроводительных документов.

38-летний предприниматель из Москвы, занимающийся регулярной перевозкой овощей и фруктов, рассчитывал решить вопрос беспрепятственного провоза груза на месте и передал сотруднику Управления Россельхознадзора по Калужской области взятку в размере 150 тысяч рублей, которая проходила под контролем оперативных служб ФСБ.

«Житель Москвы задержан, — сказала Мошкова. — Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления».

Напомним, в настоящее время Турция не входит в число стран, на которые распространяются экономические санкции России. Однако, как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Калужской области, задержанная на автотрассе А130 «Москва-Малоярославец-Рославль» в городе Юхнове продукция принадлежала не входящим в список получивших доступ на российский рынок турецких экспортеров. К тому же, помидоры попали на территорию России, минуя фитосанитарные контрольные посты на государственной границе, а фитосанитарные документы на груз у перевозчика отсутствовали.

Одновременно, как сообщил ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Максим Козлов, на трассе А-130 в городе Юхнов во время проверки, проводившейся сотрудниками УГИБДД по Калужской области и специалистами Россельхознадзора, был остановлен грузовой автомобиль, в котором обнаружено более 20 тонн груш из Польши без фитосанитарных и сопроводительных документов.

Водитель большегруза, 45-летний житель Белоруссии, передал сотруднику Управления Россельхознадзора по Калужской области взятку в размере 28 тысяч рублей за решение вопроса о беспрепятственном проезде автомашины. Возбуждено уголовное дело. Запрещенные к ввозу в РФ груши из Польши уничтожены Россельхознадзором на полигоне ТБО.