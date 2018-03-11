Ростов-на-Дону, 11 марта, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) на своем поле сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче двадцать второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0.

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Игроки обеих команд по ходу матча создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После двадцати двух матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Клуб «Ростов», набравший 26 баллов, находится на десятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 22-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0: 0.

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