Киев, 12 марта, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Процесс евроинтеграции Украины становится понятнее с учетом результатов внешней торговли и трудовой миграции, которую также можно рассматривать как разновидность торговли — торговли собственным населением. Каковы показатели и перспективы процесса, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

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До сих пор правом безвизового въезда в ЕС воспользовалось примерно 1,2% населения Украины, в абсолютных числах это около 500 000 граждан. Учитывая, что в Польше, по словам польских представителей, пребывает более 1 млн граждан Украины в качестве трудовых мигрантов, возникает логичный вопрос о практической применимости безвиза, который, как оказалось, не очень-то был и нужен. Кстати, Польша пытается получить прибыль не только от низкооплачиваемого труда мигрантов с Украины, но и от политических дивидендов, вытекающих из возможности спекулировать украинскими мигрантами как аналогом сирийских беженцев. Которых Польша принимать отказывается категорически. Впрочем, в Брюсселе такую грубую подмену воспринимать не желают.

Что же касается обычной торговли, развивающийся украинский агросектор всё больше поворачивается в сторону Китая и Индии, а вовсе не ЕС, который продолжает воспринимать Украину только как рынок сбыта для собственной продукции. Поэтому такое возмущение вызвал украинский законопроект «покупай украинское». Генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон выразил шок и недоумение от попыток Украины защитить внутренний рынок.

Как сформировалось торговое сальдо Украины с ЕС и кто получил большую выгоду, какие еще перспективы получения прибыли видят перед собой украинцы, читайте в обзоре: Переселение в ЕС: Ни одна страна не позволяла себе того, что творит Украина

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