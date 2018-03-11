Париж, 11 марта, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен переизбрана пост главы этой политической организации на партийном съезде во французском городе Лилле. Об этом сегодня, 11 марта, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter член партии, бывший руководитель предвыборной кампании Ле Пен Давид Рашлин.

Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

«Идеи, которые Марин Ле Пен мужественно защищает с 2011 года, были одобрены членами партии, которые переизбрали её на пост главы нашего движения», — написал Рашлин.

Примечательно, что на том же съезд делегаты «Национального фронта» проголосовали за лишение основателя этой партии и отца Марин Ле Пен — Жан-Мари Ле Пена — статуса почетного председателя «Национального фронта». Должность почетного председателя, которую занимал Ле Пен после отхода от дел, будет вообще упразднена.

Уточняется, что в съезде «Национального фронта» приняли участие 1500 делегатов. 79,7% из них проголосовали за новый уставной документ.

Напомним, после поражения на президентских выборах, когда во втором туре Ле Пен уступила действующему сейчас президенту Эммануэлю Макрону, она заявила, что «Национальный фронт» нуждается в определенных структурных изменениях. Также Ле Пен сказал, что название партии скорее всего будет изменено.