Берлин, 11 марта, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Власти Германии указали послу Украины в Берлине Андрею Мельнику на его место. Об заявил председатель фракции «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер. Видеозапись с его рассказом опубликована на видеохостинге YouTube.

Germany.mfa.gov Андрей Мельник

Дело в том, что Мельник неоднократно позволял себе явно недипломатичные высказывания в адрес германских депутатов различных уровней, которые посещали Крым после 2014 года в составах международных делегаций.

По словам Маурера, Мельник неоднократно был у министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля с жалобами на германских депутатов, посещавших Крым не по украинским правилам. Сам Мельник даже писал в социальных сетях, что «вправляет мозги» германским депутатам, которые побывали в Крыму.

Более того, Маурер поведал, что даже президент Украины Пётр Порошенко просил германского канцлера Ангелу Меркель наказать таких депутатов за поездки в Крым.

Маурер отметил, что украинский президент явно «ошибся страной».

«Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то «правые секторы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Маурер.

Два месяца назад терпение германских властей закончилось, и официальный Берлин доступно объяснил Мельнику, что Киев вполне может протестовать из-за визитов германских депутатов в Крым, но не может указывать германскому правительству, что ему делать.

Украинского посла Мельника призвали «делать свою дипломатическую работу, но не вмешиваться во внутренние дела Германии».

«После этого заявления он стал потише», — отметил Маурер.