Москва, 11 марта, 2018, 12:01 — ИА Регнум. В Госдуме отреагировали на желание украинского националиста Дмитрия Яроша захватить Кубань и Воронеж.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Если бандеровцы хотят до конца пройти путь своих гитлеровских предшественников, мы их проведём по нему. И поднимем Знамя Победы над Киевом!» — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

Украинский националист Ярош в эфире телеканала ZIK сообщил, что после «зачистки» Донбасса и возвращения Крыма в состав Украины, Киеву необходимо захватить следующие российские регионы: Кубань, Ростовскую область и Воронеж.