Киев, 11 марта, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Грузия и Украину всё ещё не готовы к вступлению в военный блок НАТО. Об этом Волкер заявил в интервью УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Волкер подчеркнул, что Грузии и Украине нужно очень много чего сделать для того, чтобы рассчитывать на вступление в Североатлантический альянса. Многие из того что необходимо до сих пор не сделано.

«Им (Украине и Грузии — ИА REGNUM ) нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать», — сказал Волкер.

Он также рассказал, что США готовы были предоставить Грузии и Украине план действий по членству в Североатлантическом альянсе ещё в 2008 году, но тогда эти государства не было готовы к вступлению в блок. Волкер пояснил, что тогда, в 2008 году ряд членов НАТО выступили против этого щага, не желая давать Киеву гарантий.

Напомним, накануне вице-спикер верховной рады Ирина Геращенко с радостью сообщила, что военный блок НАТО предоставил Украине статус «страны-аспиранта».

После этого президент Украины Пётр Порошенко написал генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить Киеву план действий по членству в блоке.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в 2014 году, пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники объявили о том, что Украина больше не будет поддерживать статус внеблокового государства и целью внешней политики страны объявили вступление в военный блок НАТО.