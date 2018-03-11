Минск, 11 марта, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Белоруссии погибли двое рабочих при обрушении породы на шахте предприятия «Белоруськалий». Об этом сегодня, 11 марта, заявил в эфире телеканала ОНТ генеральный директор этого белорусского предприятия Иван Головатый.

Maxpixel.freegreatpicture.com Трагедия

«К сожалению, чуда не произошло. Ребята погибли», — сказал Головатый.

Напомним, 9 марта на одном из рудников «Беларуськалия» произошел выброс метана и соли, что привело к обрушению породы.

Тела двух погибших рабочих извлекли из-под завала.