Москва, 11 марта, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин рассказал, что модернизация сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 шла параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Об этом Рогозин написал сегодня, 11 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Mil.ru Истребитель МиГ-31

Напомним, накануне министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором экипаж МиГ-31 выполняет практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Пуск прошел штатно, и ракета поразила заданную цель на полигоне.

«В качестве носителя «Кинжала» был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», — написал Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» был представлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время его послания Федеральному собранию.

Путин сообщил, что в декабре 2017 года комплекс «Кинжал» приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

Уникальность данного комплекса в том, что его гиперзвуковая ракета гарантировано способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, маневрируя как по высоте, так и по курсу, и доставить к цели ядерный или обычный боезаряд.