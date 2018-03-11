Дамаск, 11 марта, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска освободили большую группу заложников в анклаве террористов Восточная Гута, который расположен рядом с сирийской столицей Дамаском. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

Сообщается, что террористы удерживали большую группу мирных жителей в качестве заложников в провинции Дамаск в районе Восточной Гуты в селении Мисраба. Заложники удерживались в подвалах и при необходимости террористы использовали их в качестве живого щита.

Среди освобождённых заложников много женщин и детей.

В данный момент все освобождённые мирные жители были успешно доставлены в Центр временного проживания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Восточной Гуте обострилась после того, как запертым в анклаве террористам удалось достичь шаткого перемирия между собой и организовать объединённое командование. После этого резко возросла интенсивность обстрелов Дамаска из Восточной Гуты.

Сирийские правительственные силы формировали военную операцию в Восточной Гуте, но Запад пытается всеми силами сдержать Дамаск, вплоть до того, что готовится очередная провокация с химическим оружием, когда террористы будут использовать его под видом правительственных войск.

Несмотря на то, что сирийские войска организовали гуманитарный коридор и каждый день действуют гуманитарные паузы, во время которых террористы могут сдаться, а мирные жители покинуть анклав, боевики продолжают удерживать мирных жителей и не намерены сдаваться. Более того, они препятствуют выходу мирных жителей из Восточной Гуты.