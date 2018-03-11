Берн, 11 марта, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Компания Berlinger Special AG, выпускающая пробирки для сбора и хранения допинговых проб, сворачивает это направление. Об этом говорится в сообщении компании.

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Такое решение руководство швейцарской фирмы приняло из-за постоянных поправок к требованиям, которые предъявляются к емкостям для биоматериалов на фоне допинговых скандалов. Сложившаяся ситуация не только наносит ущерб спорту, но и противоречит корпоративным ценностям и основным компетенциям компании, пояснил председатель правления Berlinger Андреа Берлингер.

Процедура выхода из бизнес-сегмента займет несколько месяцев. Существующие заказы, включая Параолимпиаду в Пхенчхане, компания выполнит, после чего сосредоточится на высокотехнологичном ключевом бизнесе.

Напомним, в отчете комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном, утверждалось, что емкости с биоматериалами вскрывались во время Олимпиады в Сочи. При этом в допинг-пробами производились манипуляции. Позже эксперты заключили, что вскрыть пробирку, не повредив ее крышку, невозможно.

В январе лаборатория в Кельне уведомила WADA, что новые пробирки могут быть вскрыты вручную при заморозке. WADA, в свою очередь, сообщила об этом производителю емкостей.

В компании заверили, что не смогли выявить такую проблему. Тем не менее, во время подготовки к Играм в Пхенчхане WADA рекомендовало пользоваться прежней моделью пробирок.