Москва, 11 марта, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Нецензурная брань кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского в адрес его соперницы Ксении Собчак стала поводом для обращения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в Генпрокуратуру. Об этом в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1970. СССР Безобразное поведение

Она подтвердила, что «один из кандидатов» позволил себе в ходе теледебатов безобразный поступок — матерную брань. ЦИК отреагировал незамедлительно — в Генеральную прокуратуру было направлено соответствующее письмо.

По словам Памфиловой, ЦИК обязан следить за тем, чтобы кандидатов в президенты «никто не обижал». Поведение по отношению к ним должно быть корректным.

Однако поступки претендентов на президентский пост обусловлены их собственным воспитанием, культурой и этикой. Здесь ЦИК не может делать им замечания, пояснила она.

Председатель Центризбиркома добавила, что снять кого-либо из кандидатов с выборов уже нельзя. Такое могло произойти до 9 марта в том случае, если бы кто-то из них подал в суд на конкурента.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля дискуссия между кандидатами в президенты РФ Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак переросла в матерную брань и выплескивание воды на оппонента. Сначала из уст лидера ЛДПР прозвучали слова «дура» и «базарная девка», а затем и непечатные выражения. Вылитый Собчак стакан воды не охладил Жириновского.

Напомним, выборы президента пройдут в России 18 марта. Помимо Жириновского и Собчак, на высший государственный пост претендуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутый «Коммунистами России» Максим Сурайкин, председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский и действующий глава государства Владимир Путин.

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