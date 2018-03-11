Кировск, Мурманская область, 11 марта, 2018, 04:52 — ИА Регнум. В результате самопроизвольного схода лавины в горном массиве Хибины два человека оказались под снегом. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Мурманской области.

Scientif38 Лавина

ЧП произошло 10 марта на горе Айкуайвенчорр. На место были направлены спасатели из Кировска. Они нашли и эвакуировали спортсменов, после чего передали их сотрудникам скорой помощи.

Под лавину попали два экстремала из Санкт-Петербурга, уточняет петербургское сетевое издание «Фонтанка». В указанном районе тренировались несколько групп альпинистов и сноубордистов.

Пострадавшие пытались подрезать лавину, однако их обоих засыпало снегом: одного — по пояс, второго — полностью. 27-летний мужчина был найден спасателями без сознания.

Первую помощь ему оказали в реанимобиле, затем доставили в реанимационное отделение городской больницы Кировска.

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