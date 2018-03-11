Солсбери, Великобритания, 11 марта, 2018, 04:28 — ИА Регнум. Следы неизвестного вещества, примененного против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, были обнаружены в ресторане британского Солсбери, где обедали пострадавшие. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Яд

Криминалисты нашли следы нервно-паралитического яда в сетевом итальянском ресторане Zizi. Скрипаль и его дочь побывали в этом заведении 4 марта, за два часа до того, как их нашли без сознания возле торгового центра.

Отмечается, что среди других посетителей ресторана пострадавших нет. Помимо Zizi, еще четыре места в Солсбери находятся под пристальным вниманием следователей. Так, эксперты исследуют лавку, на которой нашли Скрипаля, его дом, один из пабов и кладбище, где покоятся останки жены и сына экс-сотрудника ГРУ.

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Напомним, об обнаружении Скрипаля и его дочери в бессознательном состоянии стало известно 5 марта. Предполагается, что их отравили. Полиция классифицировала преступление как покушение на убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция рассматривала версию, что 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию отравили на улице. Позже была выдвинута версия, что они подверглись воздействию отравляющего вещества в своем доме. В пользу такого предположения говорит тот факт, что один из полицейских, осматривавших дом, также оказался в больнице.