Самара, 11 марта, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Мэрия города Самары взяла на контроль ситуацию с оставленными передвижным цирком медведями. О них позаботятся сотрудники зоопарка, сообщает пресс-служба городской администрации.

Медведь

О четырех брошенных в Куйбышевском районе города медведях стало известно 9 марта. Зоозащитники написали в соцсетях о том, что на одной из автостоянок в районе 116 км оставлены клетки с животными.

По их словам, крупные взрослые медведи не получали пищи по меньшей мере двое суток. Все они выглядят плохо и не ухожены. Неравнодушные люди призвали привезти медведям мяса, овощей и воды.

В мэрии выяснили, кому принадлежат животные. Это передвижной цирк-шапито, на протяжении трех месяцев выступающий на территории области.

Собственник признал, что не может прокормить медведей и содержать их в достойных условиях, сообщила порталу 63.ru зоозащитница Ангелина Гриневич.

При этом владелец согласился, чтобы животных перевезли на территорию, прилегающую к городскому зоопарку. Там заботиться о них смогут сотрудники учреждения. В настоящее время решаются организационные моменты, пояснили в мэрии.

Ветеринары осмотрели медведей и выяснили, что один из них болен. Животному окажут необходимую помощь.