Солсбери, Великобритания, 11 марта, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Жителям британского города Солсбери запретили доступ на местное кладбище. Это сделано в связи с расследованием дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, информирует пресс-служба полиции графства Уилтшир.

Кладбище

«Мы с сожалением сообщаем, что кладбище на Лондон-роуд в Солсбери на данный момент закрыто для посещения, поскольку мы продолжаем расследование», — говорится в сообщении.

В полиции извинились перед теми, кто собирался побывать на кладбище 11 марта. На этот день — четвертое воскресенье Великого поста — в Великобритании пришелся День матери.

Ранее британская полиция опровергла слухи об эксгумации родственников Скрипаля, похороненных на кладбище в Солсбери. Никаких подобных процедур не проводилось и не ожидается, сообщила газета The Guardian со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Об извлечении из могил останков жены и сына Скрипаля с целью экспертизы сообщали некоторые СМИ. Супруга бывшего сотрудника ГРУ скончалась в 2012 году, сын пережил ее на пять лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший российский разведчик, 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в торговом центре Солсбери. О происшествии стало известно 5 марта. Пострадавших госпитализировали, они находятся в коме.

По данным британской полиции, Скипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом. Преступление было квалифицировано как покушение на убийство.