Дамаск, 11 марта, 2018, 03:03 — ИА Регнум. Террористы собираются инсценировать химическую атаку в Восточной Гуте и обвинить в ней сирийские власти. С таким заявлением выступил перед журналистами заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

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В распоряжении Дамаска оказались сведения о подготовке провокации боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пояснил он. Она может произойти между населенными пунктами Мисраба и Битсава.

Исламисты готовы умертвить нескольких женщин и осуществить информационный вброс. Возможной датой инсценировки выбрано 11 марта.

Микдад подчеркнул, что официальный Дамаск никогда не отказывал международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследованиях на территории Сирии. Однако комиссия ОЗХО не верит итогам расследований, проводимых руководством страны.

При этом эксперты организации не приезжали в Сирию для верификации данных. Ни одна из поступивших заявок не была отклонена, никаких препятствий для проезда в любую часть страны власти не чинили, однако комиссии попросту не стали вести расследования, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что сообщения о применении химического оружия сирийскими властями являются «фейковыми новостями». Ответственность за военные преступления лежит на боевиках, их действия направлены против законного правительства страны и президента Башара Асада.

Путин также напомнил, что случаи применения химического оружия в Сирии до настоящего момента должным образом не расследовались.

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