Бразилиа, 11 марта, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Артистка балетной труппы Большого театра в 1964—1985 годах, педагог и хореограф Галина Кравченко скончалась в Бразилии в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс-служба Государственного академического Большого театра (ГАБТ).

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Причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь. Ее похоронят на кладбище Jardim das Flores в городе Жоинвилле. В 2013 году Галине Кравченко было присвоено звание почетного гражданина этого города.

Кравченко была замужем за знаменитым танцовщиком Большого театра, народным артистом РСФСР Александром Богатырёвым. В 1998 году Богатырёв, будучи исполняющим обязанности художественного руководителя балета ГАБТ, предложил открыть Школу Большого театра в Латинской Америке.

Увидеть свою идею воплощенной в жизнь артисту не удалось — он скончался в октябре того же года на 50-м году жизни. Школа была открыта в 2000 году в Жоинвилле, с 2001 года Галина Кравченко работала там педагогом и хореографом.

Вместе с учащимися и выпускниками этой школы Галина Кравченко репетировала все значимые постановки, готовила артистов, в дальнейшем пополнивших труппы театров Европы, США и Латинской Америки. Дважды педагог получала диплом прессы за подготовку танцовщиков к балетному конкурсу «Арабеск», который проходит в Перми.

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