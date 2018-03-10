США, 11 марта, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Сотрудник полиции погиб в перестрелке с неизвестным мужчиной в американском городе Помона (штат Калифорния). Еще один полицейский ранен, сообщает газета The Los Angeles Times.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Злоумышленник открыл огонь по стражам порядка после автомобильной погони. Он забаррикадировался в своей квартире в одном из жилых комплексов. На месте находятся свыше 70 полицейских, здание оцеплено.

Отмечается, что мужчина, управлявший автофургоном, спровоцировал ДТП, после чего покинул место аварии. Полицейский наряд отправился в погоню, нарушитель успел укрыться в квартире.

По словам капитана Кристофера Бергнера из управления шерифа округа Лос-Анджелес, выступление которого транслировал телеканал CNN, правоохранители попытались выйти на контакт с неизвестным, однако он принялся стрелять в них через дверь. Состояние раненого полицейского медики оценивают как стабильное.

Помона является седьмым по величине городом в округе Лос-Анджелес штата Калифорния. По данным 2010 года, здесь проживают около 150 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в американском штате Калифорния вооруженный мужчина захватил в заложники трех женщин. Впоследствии все четверо были найдены мертвыми. ЧП произошло в доме ветеранов в городе Йонтвил. Известно, что все погибшие женщины работали в учреждении.

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