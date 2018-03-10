Вашингтон, 10 марта, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи обещали не проводить ракетных испытаний во время переговоров с руководством США. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Северная Корея не проводила ракетные испытания с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого в ходе наших встреч, — написал глава Белого дома. — Я рассчитываю, что они выполнят это обязательство!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта 2018 г. советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил о готовности президента США встретиться с лидером КНДР.

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп согласен провести переговоры до мая. Чуть позже намерение президента США подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что время и место встречи стороны согласуют позднее.

Читайте также: Трамп согласился на встречу с лидером КНДР

А также: Белый дом подтвердил согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном