Саранск, 10 марта, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Футболисты «Тосно» на своем поле уступили казанскому «Рубину» в матче двадцать второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 10 марта на стадионе «Старт» в Саранске, завершилась со счетом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Героем встречи стал полузащитник Вячеслав Подберезкин, который забил единственный мяч на 76-й минуте.

После двадцати двух матчей в чемпионате России «Рубин» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Клуб «Тосно», набравший 23 балла, находится на тринадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 22-й тур

«Тосно» (Тосно) — «Рубин» (Казань) — 0:1.

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