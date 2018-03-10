Лондон, 10 марта, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Власти Великобритании могут призвать своих союзников к бойкоту чемпионата мира — 2018 в том случае, если будет доказана причастность Российской Федерации к отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

Британский флаг

По словам источников издания, бойкот ЧМ в РФ может подразумевать запрет на посещение мундиаля высокопоставленными политикам и официальным лицам, а также отказ от участия в турнире футбольных сборных.

Газета не исключает, что примеру Лондона могут последовать такие страны, как Польша, Австралия и Япония.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта 2018 г. в Солсбери в торговом центре обнаружили двух человек с признаками тяжелого отравления. Позже выяснилось, что пострадавшие — экс-разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь. В России Скрипаля ранее осудили за шпионаж в пользу Великобритании, однако затем помиловали и обменяли на граждан РФ, обвиненных США в предательстве.

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