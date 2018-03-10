Вашингтон, 10 марта, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможные переговоры с властями КНДР. Об этом сообщил сам глава Белого дома на своей странице в соцсети Twitter.

内閣官房内閣広報室 Дональд Трамп и Синдзо Абэ

«Поговорил с премьер-министром Японии Абэ, который с энтузиазмом воспринял переговоры с Северной Кореей», — написал глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта 2018 г. о готовности президента США встретиться с лидером КНДР сообщил советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён.

По его словам, глава Белого дома согласен провести переговоры до мая. Чуть позже намерение Трампа подтвердила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, отметив, что время и место встречи стороны согласуют позднее.

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