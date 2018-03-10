Брюссель, 10 марта, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко написал письмо генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить стране план действий по членству (ПДЧ) в военном блоке. Об этом УНИАН сообщил представитель Украины в НАТО, посол Вадим Пристайко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«В письме говорится о важных для Украины позициях: а именно, мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ, если и когда союзники будут готовы к такому шагу, — говорит Пристайко. — Также мы хотим, чтобы во время саммита НАТО в июле было проведено заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне».

Представитель Украины в НАТО добавил, что президент Украины хочет обсудить вопросы проведения реформ с целью приближения к НАТО и ЕС и противостояния «российской агрессии».

«Мы хотели бы увидеть, что поддержка Украины не уменьшается», — рассказал Пристайко.

Напомним, ранее в пресс-службе НАТО подчеркнули, что в настоящий момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству в альянсе. Речь идет об Украине, Грузии, Боснии и Герцеговине и Македонии.

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