Мюнхен, Германия, 10 марта, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» на своем поле переиграла «Гамбург» в матче двадцать шестого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая 10 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 6:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

В составе победителей голевыми действиями отметились Роберт Левандовски (хет-трик), Франк Рибери (дубль) и Арьен Роббен.

После двадцати шести матчей в чемпионате Германии «Бавария» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. Клуб «Гамбург», набравший 18 баллов, находится на семнадцатой позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

«Бавария» (Мюнхен) — «Гамбург» (Гамбург) — 6:0.

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