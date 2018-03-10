Легкомоторный самолет потерпел крушение в Германии
Берлин, 10 марта, 2018, 20:28 — ИА Регнум. В немецком Бенсхайме (земля Гессен) упал легкомоторный самолет. Об этом сообщила городская администрация на странице в соцсети Facebook.
Легкомоторный самолёт
По последним данным, в результате инцидента погибли 2 человека.
«Крушение самолета в Бенсхайме, — говорится в сообщении. — Погибли два человека».
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Причины ЧП пока неизвестны.
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