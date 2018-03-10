Калуга, 10 марта, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Представительницы 12 национально-культурных объединений калужского региона представили традиции, обычаи и колорит своих народов сегодня, 10 марта на сцене калужского Областного молодежного центра в рамках международного фестиваля «МИСС-ЭТНО 2018».

пресс-служба калужского Областного молодежного центра Участницы фестиваля «МИСС-ЭТНО 2018»

Как сообщили ИА REGNUM организаторы конкурса, впервые в нём приняли участие представительницы Якутии, Чечни, а также Узбекистана, Китая и Замбии. Их поддержали девушки из азербайджанской, армянской, дагестанской, грузинской, еврейской, украинской национально-культурных автономий Калужской области. Одна из участниц представила русскую национальную культуру.

Девушки выступили в трех конкурсах: «Самопрезентация», «Дефиле» и «Минута славы». Одни конкурсантки показали свои вокальные данные, другие хореографическую композицию, а были и те, кто подготовил театрализованную миниатюру. Каждая из участниц фестиваля «МИСС-ЭТНО 2018» принесла на конкурс собственноручно приготовленное главное национальное блюдо своего народа.

По итогам конкурса звание «МИСС-ЭТНО 2018» завоевала представительница Чечни Мадина Бециева.

Среди членов жюри — педагоги Калужского колледжа культуры и искусств, управления молодежной политики Калужской области и отдела молодежной политики города Калуги. На конкурс были приглашены представители Департаменты культуры Москвы.

Организаторы мероприятия — региональное министерство образования и науки, областное отделение Международного фонда «Российский фонд мира», национально-культурные объединения области.

Напомним, на территории калужского региона представлено 120 национальностей и 105 этносов. В области действует 15 национальных культурных объединений. Они ведут работу по сохранению родного языка и традиций, занимаются благотворительностью, оказывают содействие прибывающим на территорию области переселенцам.