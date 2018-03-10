Эрдоган не исключил новых военных операций ВС Турции в Сирии
Анкара, 10 марта, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции могут провести на территории Сирии новые антитеррористические операции. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы (власти Турции) ведем соответствующие обсуждения, — подчеркнул Эрдоган. — Цель Турции — не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе».
По его словам, ВС Турции будут бороться с террористами «везде, где они орудуют».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. ВС Турции приступили к выполнению операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Причиной нападения стало усиление влияния курдов на сирийско-турецкой границе.
Власти Турции считают формирования сирийских курдов союзниками Рабочей партии Курдистана, ведущей боевые действия на турецкой территории.
Читайте также: ВС Турции заняли райцентр Джиндерес в Африне
А также: Эрдоган: Африн осажден войсками