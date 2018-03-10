Анкара, 10 марта, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции могут провести на территории Сирии новые антитеррористические операции. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы (власти Турции) ведем соответствующие обсуждения, — подчеркнул Эрдоган. — Цель Турции — не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе».

По его словам, ВС Турции будут бороться с террористами «везде, где они орудуют».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. ВС Турции приступили к выполнению операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Причиной нападения стало усиление влияния курдов на сирийско-турецкой границе.

Власти Турции считают формирования сирийских курдов союзниками Рабочей партии Курдистана, ведущей боевые действия на турецкой территории.

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