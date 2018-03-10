Киев, 10 марта, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Украинские пограничники примут решение о пропуске на территорию Крыма кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак в момент попытки пересечения границы. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в интервью УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Решение (пограничниками) будет приниматься при попытке пересечения ею (Собчак) границы», — сказал он.

Напомним, 6 марта 2018 г. телеведущая Ксения Собчак официально обратилась к украинскому руководству за разрешением отправиться в российский Крым через территорию Украины.

Читайте также: Собчак попросила украинские власти пустить её в Крым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Читайте также: На Украине осудили Собчак «за Крым» и снятие «политических дивидендов»