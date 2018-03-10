Москва, 10 марта, 2018, 16:32 — ИА Регнум. На Площади Революции в Москве завершился согласованный властями города митинг. По официальным данным ГУ МВД России по городу Москве, в мероприятии приняли участие около 700 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности, нарушений общественного порядка не допущено.

Андрей Ильин Бизнес-журнал Павел Грудинин

«Организация у коммунистов, точнее — у штаба Павла Грудинина — хромает. Митинг был на удивление малочисленным, пришло порядка 700 человек при заявленных пяти тысячах, что странно», — считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Если мы вспомним финальные митинги шестилетней давности в поддержку Геннадия Зюганова, один из них насчитывал порядка трех тысяч человек, другой — порядка восьми тысяч. И уже тогда говорили о том, что они немногочисленны. Сейчас пришли 700 человек, и это совсем несерьезно. Кстати, и шесть лет назад выступал координатор Левого фронта Сергей Удальцов, который тогда был доверенным лицом Геннадия Зюганова», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По мнению Вячеслава Смирнова, подобная пассивность свидетельствует о том, что Павел Грудинин «сворачивает свою кампанию».

«Павел Грудинин решил массово не призывать московских коммунистов на митинг, а московских коммунистов много — если бы вышли только члены КПРФ и активисты, это было бы уже порядка 10 тысяч человек, — отметил эксперт. — Вообще, в Москве протестные митинги собираются гораздо легче, чем в других городах, и 700 человек — это несерьезно. Конечно, мы не говорим о том, что коммунисты могли бы собрать миллионный митинг. Но на стотысячный они вполне могли бы замахнуться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами в президенты РФ восемь человек:

•Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

•Павел Грудинин (КПРФ);

•Владимир Жириновский (ЛДПР);

•Владимир Путин (самовыдвиженец);

•Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

•Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

•Борис Титов (Партия Роста);

•Григорий Явлинский («Яблоко»).