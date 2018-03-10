Женева, Швейцария, 10 марта, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Российская Федерация отозвала свою заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Об этом сегодня, 10 марта, сообщила журналистам представитель пресс-службы CERN Софи Тезаури.

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Известно, что Россия подала заявку на полноправное членство в Европейской организации по ядерным исследованиям ещё в 2013 году. Заявка довольно долго рассматривалась, но в конце концов совет CERN её одобрил. Однако вскоре после этого Москва отозвала свою заявку. По данным СМИ отзыв заявки произошел в ноябре 2017 года.

По словам Тезаури, тот факт, что Россия не хочет становиться членом CERN, никак не повлияет на то глубокое многолетнее сотрудничество, которое сложилось между Российской Федерацией и организацией. В данный момент между Россией и CERN сотрудничество даже усилилось на всех уровнях.

Также представитель CERN отметила, что государству вовсе не обязательно быть членом организации, чтобы вносить в её работу важный вклад.

Решение российских властей отозвать заявку на членство в CERN никак не повлияет на уже запущенные совместные проекты. Кроме того, будет обсуждаться вопрос об ассоциированном членстве России в CERN.

Напомним, сейчас в состав CERN входят 22 страны. На данный момент это крупнейшая лаборатория физики высоких энергий в мире. Основные площадки лаборатории расположены на границе Швейцарии и Франции. Наиболее известным проектом CERN является Большой андронный коллайдер, созданный, в том числе, при помощи России.