Киев, 10 марта, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Украинский десантник Валерий Ананьев утверждает, что напал на известного российского телеведущего Артёма Шейнина в итальянском городе Верона. Соответствующее сообщение Ананьев опубликовал на своей странице в американской социальной сети Facebook накануне, 9 марта.

Wikimedia.org Артём Шейнин

По словам Ананьева, в итальянском городе Верона на улице он заметил Артема Шейнина с супругой. Журналист с женой зашли в аптеку и Ананьев решил последовать за ними.

«Я зашел в аптеку и встал сзади них. Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу», — пишет десантник.

Он утверждает, что стал караулить Шейнина на выходе из аптеки. Когда телеведущий вышел, Ананьев начал провоцировать его на конфликт не стесняясь в выражениях и даже угрожая.

Но Шейнин никак не реагировал на провокации Ананьева. Десантник утверждает, что тот факт, что провокации не имеют успеха, окончательно вывело его из себя и он плюнул в лицо Шейнина.

«Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться», — пишет Ананьев.

Он утверждает, что им овладел некий «инстинкт», но тем не менее затевать драку с Шейниным он побоялся и ограничился лишь словесными нападками.

Когда именно произошел инцидент — не известно. Шейнин пока никак не прокомментировал это происшествие.

Напомним, Шейнин широко известен российскому зрителю как телеведущий программы «Время покажет» на «Первом канале». Во многих выпусках этой передачи обсуждают ситуацию на Украине, при этом Шейнин в выражениях не стесняется и способен на смелые аналогии.