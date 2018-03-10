Москва, 10 марта, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несёт пургу». Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

Ведущая NBC Мегин Келли попросила Путина прокомментировать слова спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских о том, что недалек тот час, когда Россия сможет «на равных говорить с американцами в информационном пространстве». Келли утверждает, что Крутских сделал такое заявление в 2016 году на Форуме по интернациональной безопасности.

Келли преподнесла все так, что в США это высказывание якобы восприняли как угрозу прямо перед тем, как были «взломаны выборы».

Путин в недоумении ответил, что наверное Келли шутит, задавая такие вопросы. Но она настивала на своем и утверждала, что совершенно серьезна.

«Какой‑то человек сказал о своём отношении к нашим контактам и работе в определённой сфере с нашими зарубежными партнёрами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели Вы думаете, что я контролирую всё?» — ответил Путин.

На это ведущая NBC парировала, что Крутских — сотрудник администрации президента России.

Но Путин подчеркнул, что он вовсе не контролирует все высказывания сотрудников своей администрации.

«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — признался президент.

Путин заявил, что у президента России совсем другая работа, и он не должен отслеживать и комментировать всё, что говорят сотрудники администрации президента или правительства.