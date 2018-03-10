Краснодар, 10 марта, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Взрыв газа произошел в городе Краснодаре утром 10 марта, сообщили ИА REGNUM в краевом управлении МЧС РФ.

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Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Славянской. В результате взрыва, по данным МЧС, частично обрушилась стена на пятом и четвертом этажах, повреждена часть кровли.

Спасатели эвакуировали 30 человек. По последним данным, в результате взрыва травмы получили семь человек.

Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю по факту взрыва возбудило уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и ст.168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)».

«Следователями краевого СК проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Данные о числе пострадавших уточняются», — пояснили в СКР.

По данным Юга.ru, в числе пострадавших — двое детей, девяти и 12 лет. Хозяин квартиры, в которой, по предварительным данным, произошел взрыв, получил ожоги 90% тела.