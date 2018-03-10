Вашингтон, 10 марта, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Американская журналистка, телеведущая канала NBC Мегин Келли, которая взяла развернутое интервью у президента Российской Федерации Владимра Путина, заявила, что российского лидера «перемудрить» невозможно, так как он очень умён, но можно попробовать атаковать его с помощью «фактов». Соответствующее заявление Келли сделала в эфире NBC, рассказывая об интервью с Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится», — сказала Келли.

При этом она считает, что президента России можно атаковать с помощью фактов.

«Можно попробовать, как я в этом интервью, заставить его немного защищаться», — добавила она.

Примечательно, что то, что Келли называет «фактами», с помощью которых она «атаковала» Путина, на самом деле все те же голословные бездоказательные обвинения, вроде тех, что сирийские правительственные войска якобы применяют химическое оружие против мирных жителей.

Стоит отметить, что это не первое интервью, которое Келли берет у Путина. Так, в 2017 году она была аж модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, в работе которого принимал участие Владимир Путин. После форума Келли взяла у него эксклюзивное интервью для телеканала NBC News, ставшее для неё первым в работе на этом канале.