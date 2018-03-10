Киев, 10 марта, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Украина получила статус «страны-аспиранта» в военном блоке НАТО. Об этом сегодня, 10 марта, написала на своей странице в Facebook вице-спикер верховной рады Ирина Геращенко.

Максим Цуканов ИА REGNUM Украина и НАТО

«Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе», — написала Геращенко.

Стоит отметить, что в пресс-службе Североатлантического альянса также подчеркнули, что в настоящий момент четыре страны-партнера задекларировали своё стремление к членству в военном блоке.

Речь идёт о Боснии и Герцеговине, Грузии, Македонии и Украине.

Геращенко также рассказала, что 9 марта состоялась встреча вице-премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генерального секретаря военного блока НАТО Роуз Гетемюллер. В ходе этой встречи как раз и обсуждался вопрос предоставления Украине статуса «страны аспиранта» в НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, захватившие власть бандеровцы и их приспешники объявили о стремлении Украины вступить в военный блок НАТО. Правда в самом Североатлантическом альянсе весьма скептически относятся к этой идее и скорее рассматривают Украину как марионеточную страну, которую НАТО может использовать против России. О полноценном членстве в альянсе речь пока не идет.