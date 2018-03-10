Москва, 10 марта, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что великим державам следует не создавать угрозу друг для друга, а объединяться вместе для борьбы с терроризмом. Такое заявление Путин сделал в интервью американскому телеканалу NBC.

Corvettec6r Объединить усилия

В ходе интервью речь зашла об американской системе противоракетной обороны (ПРО) и том объяснении, что она якобы должна защитить США от мировом терроризма. Путин заявил, что объяснение развития системы ПРО США событиями 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда террористы с помощью самолетов разрушили башни всемирного торгового центра, рассчитано на «домашних хозяек».

«Это полная чушь. Потому что система противоракетной обороны нацелена на борьбу с баллистическими ракетами, которыми никакие террористы не обладают. Это объяснение для домашних хозяек, которые слушают и смотрят вашу передачу», — сказал Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что если домохозяйкам показать всё как есть на самом деле, то они «в состоянии будут понять, что удары 11 сентября и противоракетная оборонная система ничего общего между собой не имеют».

«А чтобы защититься от ударов террористов, великим державам надо не создавать угрозу друг для друга, а объединять усилия в борьбе с террором», — пояснил Путин.